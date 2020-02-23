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Архив - Культура

Украина выбрала своего представителя на Евровидение 2020 (ВИДЕО)

23.02.2020 09:00
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В Украине завершился национальный отбор на Евровидение 2020, по итогам которого стало известно, кто поедет на международный песенный конкурс, сообщает ICTV.
Победителем национального отбора стала группа Go-A, которая теперь будет представлять Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме.
Результаты голосования судей:

  • KRUTЬ – 4
  • Jerry Heil -1
  • Go-A – 6
  • David Axelrod – 2
  • KHAYAT – 5
  • TVORCHI – 3

Результаты голосования зрителей:

  • KRUTЬ – 4
  • Jerry Heil -1
  • Go-A – 6
  • David Axelrod – 2
  • KHAYAT – 5
  • TVORCHI – 3



Теги: Украина, Евровидение, финал, победитель, отбор
 
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