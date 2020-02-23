Украина выбрала своего представителя на Евровидение 2020 (ВИДЕО)

23.02.2020 09:00

В Украине завершился национальный отбор на Евровидение 2020, по итогам которого стало известно, кто поедет на международный песенный конкурс, сообщает ICTV.

Победителем национального отбора стала группа Go-A, которая теперь будет представлять Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме.

Результаты голосования судей:

KRUTЬ – 4

Jerry Heil -1

Go-A – 6

David Axelrod – 2

KHAYAT – 5

TVORCHI – 3

Результаты голосования зрителей: