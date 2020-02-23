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Украина выбрала своего представителя на Евровидение 2020 (ВИДЕО)
23.02.2020 09:00
В Украине завершился национальный отбор на Евровидение 2020, по итогам которого стало известно, кто поедет на международный песенный конкурс, сообщает ICTV.
Победителем национального отбора стала группа Go-A, которая теперь будет представлять Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме.
Результаты голосования судей:
- KRUTЬ – 4
- Jerry Heil -1
- Go-A – 6
- David Axelrod – 2
- KHAYAT – 5
- TVORCHI – 3
Результаты голосования зрителей:
- KRUTЬ – 4
- Jerry Heil -1
- Go-A – 6
- David Axelrod – 2
- KHAYAT – 5
- TVORCHI – 3
Теги: Украина, Евровидение, финал, победитель, отбор
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