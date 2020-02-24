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Букмекеры обновили рейтинг участников Евровидения 2020
24.02.2020 13:00
В обноволенном прогнозе букмекеров фаворитом Евровидения 2020 выступает участник от Литвы — группа The Roop, которая выступит на конкурсе с песней On Fire, сообщает ONLINE.UA.
Второе место букмекеры прогнозируют итальянскому певцу Diodato, который представит на Евровидении Fai rumore. На третьей позиции - Roxen из Румынии.
Победителю Национального отбора группе Go_A пророчат 18-е место. Следует отметить, что до финала Нацотбора Украине предсказывали 19-е место.
Теги: Евровидение, прогноз, букмекер
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