Букмекеры обновили рейтинг участников Евровидения 2020

24.02.2020 13:00

В обноволенном прогнозе букмекеров фаворитом Евровидения 2020 выступает участник от Литвы — группа The Roop, которая выступит на конкурсе с песней On Fire, сообщает ONLINE.UA.

Второе место букмекеры прогнозируют итальянскому певцу Diodato, который представит на Евровидении Fai rumore. На третьей позиции - Roxen из Румынии.

Победителю Национального отбора группе Go_A пророчат 18-е место. Следует отметить, что до финала Нацотбора Украине предсказывали 19-е место.