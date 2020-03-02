В музее Венеции нашли древнейший в мире меч

02.03.2020 17:00

Археологи обнаружили древнейший в мире меч. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Корреспондент.net.

Старинный кинжал хранился в музее на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венеции. Оказалось, что артефакту около пяти тысяч лет, и это древнейшая подобная находка.

Сообщается, что родиной меча является восточная часть Турции. Он был создан в третьем тысячелетии до нашей эры, но случайно попал в средневековую коллекцию музея.

Меч использовали либо как оружие, либо в качестве церемониального предмета.

Похожие мечи ранее были обнаружены на небольшой территории в Восточной Анатолии. Предполагается, что оружие попало в Венецию из турецкого города Трабзон во второй половине 19-го века.