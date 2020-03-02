Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В музее Венеции нашли древнейший в мире меч

02.03.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В музее Венеции нашли древнейший в мире меч

Археологи обнаружили древнейший в мире меч. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Корреспондент.net.
Старинный кинжал хранился в музее на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венеции. Оказалось, что артефакту около пяти тысяч лет, и это древнейшая подобная находка.
Сообщается, что родиной меча является восточная часть Турции. Он был создан в третьем тысячелетии до нашей эры, но случайно попал в средневековую коллекцию музея.
Меч использовали либо как оружие, либо в качестве церемониального предмета.
Похожие мечи ранее были обнаружены на небольшой территории в Восточной Анатолии. Предполагается, что оружие попало в Венецию из турецкого города Трабзон во второй половине 19-го века.



Теги: музей, открытие, Венеция, меч
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх