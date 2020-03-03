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Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для ОРДЛО

03.03.2020 09:00
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Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для ОРДЛО

На временно оккупированной территории Донбасса в тестовом режиме начал вещание новый телеканал, который имеет название "Дом". Об этом стало известно на презентации телеканала, сообщает телеканал 112 Украина.
Свое вещание телеканал начал с 1 марта. Его главной целью является "деокупация сознания" украинских граждан.
"Мы провели переговоры со всеми крупными игроками на телерынке и договорились, что на этом канале будет идти самый премиальный контент, в частности сериалы, спортивные трансляции и тому подобное", — сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Уже в ближайшее время на канале запустят собственные новости и ток-шоу. В течение двух лет он должен полностью выйти на собственное производство, тогда его начнут транслировать на спутнике и кабеле.



Теги: Донбасс, презентация, телеканал, ОРДЛО
 
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