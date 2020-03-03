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Архив - Культура

Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России

03.03.2020 11:00
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Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России

Стало известно, что Александр Панайотов, который много лет мечтал об участии в «Евровидении», в Роттердам все-таки не едет. На международном конкурсе Россию представит провокационная группа Little Big, сообщает СтарХит.
6 февраля в СМИ появилась информация, что Россию на «Евровидении» представит Александр Панайотов. Однако не успели поклонники порадоваться за кумира, который ждал этого момента еще с памятной победы Димы Билана, как был объявлен новый претендент. Оказалось, что в Роттердам отправится группа Little Big, покорившая всех композицией Skibidi.
Об этом сообщили представители Первого канала, которые упорно выдерживали интригу до последнего момента.
«Главное — любить свое дело и постоянно работать, — сказал фронтмен группы Илья Прусикин. — Моя жизненная позиция — делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал — мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!»
Панайотов же отнесся к очередному поражению с юмором. «Ну что… Поехали дальше. Полный вперед!» — написал артист в микроблоге.



Теги: Россия, Евровидение, Little Big
 
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