Все рубрики раздела
- Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России11:00
- Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для ОРДЛО09:00
- В музее Венеции нашли древнейший в мире меч17:00
- В Днепре установили блинный рекорд Украины (ВИДЕО)11:00
- Тома Круза поместили на карантин в Италии17:00
- Телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу в срок13:00
- Россия отправит на Евровидение-2020 певца из Запорожья12:00
- Минздрав Украины создал мультфильмы о коронавирусе (ВИДЕО)15:00
- В Кривом Роге художник расписал подъезд многоэтажки13:00
- Букмекеры обновили рейтинг участников Евровидения 202013:00
Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России
Стало известно, что Александр Панайотов, который много лет мечтал об участии в «Евровидении», в Роттердам все-таки не едет. На международном конкурсе Россию представит провокационная группа Little Big, сообщает СтарХит.
6 февраля в СМИ появилась информация, что Россию на «Евровидении» представит Александр Панайотов. Однако не успели поклонники порадоваться за кумира, который ждал этого момента еще с памятной победы Димы Билана, как был объявлен новый претендент. Оказалось, что в Роттердам отправится группа Little Big, покорившая всех композицией Skibidi.
Об этом сообщили представители Первого канала, которые упорно выдерживали интригу до последнего момента.
«Главное — любить свое дело и постоянно работать, — сказал фронтмен группы Илья Прусикин. — Моя жизненная позиция — делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал — мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!»
Панайотов же отнесся к очередному поражению с юмором. «Ну что… Поехали дальше. Полный вперед!» — написал артист в микроблоге.
Теги: Россия, Евровидение, Little Big
- Родители Алексея Воробьева на радостях решили обвенчаться
- Двух российских журналистов не пустили в Украину
- "Бурановские бабушки" могут "пролететь" с Евровидением
- Евровидение-2012. "Бурановские бабушки" вышли в финал (ВИДЕО)
- Стал известен порядок выступлений стран-участниц "Евровидения"!
- Съемки нового клипа Приходько превратились в кошмар
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею14:00
- Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)11:30
- Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для ОРДЛО09:00
- В Украину запретили ввозить животных из Китая08:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- В музее Венеции нашли древнейший в мире меч17:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- У россиянина, вернувшегося из Италии, нашли коронавирус15:00
- Geely выпустила "антикоронавирусный" кроссовер14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"