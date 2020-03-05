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Мировую премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавируса
05.03.2020 16:00
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли с апреля на ноябрь 2020 года, сообщает LB.ua.
Продюсеры фильма объяснили перенос релиза коронавирусом. В письме от руководителей студий, создавших "Не время умирать", сказано, что решение принято "после тщательного обдумывания и оценки мирового кинорынка".
Новая дата мировой премьеры – 12 ноября. Это укладывается в серию премьер предыдущих фильмов о 007, которые тоже выходили в ноябре. Новый фильм изначально должен был выйти в ноябре 2019 года, потом его перенесли на февраль, затем сдвинули на апрель.
Теги: вирус, премьера, Джеймс Бонд, COVID-19
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