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Архив - Культура

В Сети опубликовали отрывок песни Little Big для Евровидения (ВИДЕО)

07.03.2020 17:00
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В Сети опубликовали отрывок песни Little Big для Евровидения (ВИДЕО)

В интернете появился отрывок песни российской группы Little Big, с которой они выступят на Международном конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ".
15-секундный фрагмент трека опубликовал на своем YouTube-канале пользователь под ником Sema. Песня получила название Uno.
По правилам конкурса, композиция должна быть представлена до 9 марта.



Теги: Евровидение, YouTube, песня, Little Big
 
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