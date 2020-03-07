В Сети опубликовали отрывок песни Little Big для Евровидения (ВИДЕО)

07.03.2020 17:00

В интернете появился отрывок песни российской группы Little Big, с которой они выступят на Международном конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ".

15-секундный фрагмент трека опубликовал на своем YouTube-канале пользователь под ником Sema. Песня получила название Uno.

По правилам конкурса, композиция должна быть представлена до 9 марта.