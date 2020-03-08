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Архив - Культура

Лидер группы Rammstein прокатился на карусели в Припяти

08.03.2020 16:00
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Лидер группы Rammstein прокатился на карусели в Припяти

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн засветился в украинском городе-призраке Припяти, сообщает Апостроф.
Судя по всему, музыкант отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения на следующий день после концерта своего одноименного сайд-проекта Lindemann в одном из клубов Киева.
Два коротких видео из центра Припяти Линдеманн опубликовал в личных Инстаграм-сториз. На них эпатажный певец не очень похож на обыкновенного туриста. Вместо стандартных фото в парке города, музыкант решил прокатиться на одной из каруселей.



Теги: Припять, Rammstein, лидер, карусель
 
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