Go_A изменили песню для Евровидения (ВИДЕО)

09.03.2020 16:00

В сети появилась новая, доработанная, версия фольклорной композиции "Соловей", с которой в этом году группа Go_A представит Украину на Евровидении, сообщает РБК-Украина.

Вместе с музыкантами работой над песней занялся продюсер Руслан Квинта. Новая версия "Соловья" звучит более глубоко и слажено, вокал "выровняли", однако поклонники в сети прохладно восприняли новшествою. Они требуют "удалить это позорище, и ехать со старой версией песни", которая была "жестче, и поэтому - круче".