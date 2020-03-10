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Букмекеры сменили фаворита Евровидения 2020
10.03.2020 15:00
Букмекеры обновили прогноз относительно победителя песенного конкурса Евровидение 2020, сообщает ICTV.
Так, на первом месте оказалась Болгария с 12% шансов на победу. Исполнительница Victoria будет петь песню Tears Getting Sober.
Второе место на Евровидении букмекеры прогнозируют Daoi & Gagnamagnio из Исландии. Группа будет представлять страну на Евровидении 2020 с песней Think About Things.
Третье место с коэффициентом 10% букмекеры отдают Литве, которую представляет The Roop с песней On Fire.
Российская группа Little Big опустился со второй позиции на пятую с шансами на победу в 7%.
Украина пока занимает 27 место в прогнозе букмекеров. До обновления прогноза наша страна занимала 23 место.
Теги: Евровидение, букмекер, фаворит
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