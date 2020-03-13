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Архив - Культура

Украинские кинотеатры спрогнозировали потери от карантина

13.03.2020 14:00
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Украинские кинотеатры спрогнозировали потери от карантина

Общие потери украинских кинотеатров во время всеукраинского карантина могут составить 50 млн грн или $1,9 млн, сообщает LIGA.net.  
Совладелец сети кинотеатров Multiplex Владимир Трофименко в комментарии LIGA.net отметил, что убытки сети за месяц по Украине могут достигнуть до 20 млн грн ($780 000). В эту сумму входит заработная плата части персонала, компенсация коммунальных платежей торговым центрам и охрана.
"Multiplex занимает около 40% рынка киноиндустрии. Исходя из этого, можно получить общую сумму потерь по рынку", - объясняет гендиректор Multiplex Роман Романчук.
Таким образом общие потери индустрии можно оценить примерно в 50 млн грн или $1,9 млн.



Теги: Украина, убытки, карантин, кинотеатр
 
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