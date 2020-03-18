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Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса
Песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в голландском Роттердаме, официально отменили. Соответствующее сообщение пресс-служба конкурса опубликовала в Twitter, передает СТРАНА.ua.
"За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести Евровидение. Однако неопределенность, вызванная распространением Covid-19 по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, - означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать проведение этого события, как планировалось. В основе этого решения лежит беспокойство о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире", - сказано в заявлении.
Уточняется, что по-прежнему ведутся обсуждения возможности организовать Евровидение в Роттердаме в 2021 году.
Теги: Евровидение, отмена, COVID-19
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