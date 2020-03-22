«Евровидение-2020» могут провести онлайн

22.03.2020 17:00

«Евровидение-2020» должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды, в середине мая, однако пандемия коронавируса спутала все планы. Об этом сообщает "Рамблер".

И вот организаторы конкурса объявили, что поставила задачу провести мероприятие в формате онлайн.

Европейский вещательный союз занялся разработкой альтернативной программы, которая позволит всему миру увидеть исполнителей и их песни при помощи интернет-платформ. Но скорее всего, в онлайн-версии не будет конкурентной составляющей.