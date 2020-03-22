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«Евровидение-2020» могут провести онлайн
22.03.2020 17:00
«Евровидение-2020» должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды, в середине мая, однако пандемия коронавируса спутала все планы. Об этом сообщает "Рамблер".
И вот организаторы конкурса объявили, что поставила задачу провести мероприятие в формате онлайн.
Европейский вещательный союз занялся разработкой альтернативной программы, которая позволит всему миру увидеть исполнителей и их песни при помощи интернет-платформ. Но скорее всего, в онлайн-версии не будет конкурентной составляющей.
Теги: Евровидение, онлайн, COVID-19
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