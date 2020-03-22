Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

«Евровидение-2020» могут провести онлайн

22.03.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Евровидение-2020» могут провести онлайн

«Евровидение-2020» должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды, в середине мая, однако пандемия коронавируса спутала все планы. Об этом сообщает "Рамблер".
И вот организаторы конкурса объявили, что поставила задачу провести мероприятие в формате онлайн.
Европейский вещательный союз занялся разработкой альтернативной программы, которая позволит всему миру увидеть исполнителей и их песни при помощи интернет-платформ. Но скорее всего, в онлайн-версии не будет конкурентной составляющей.



Теги: Евровидение, онлайн, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх