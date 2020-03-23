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Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме
23.03.2020 10:00
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого недавно осудили на 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства, заразился коронавирусом, находясь в тюрьме. Тест на Covid-19 показал положительный результат, сообщает Телеканал новостей «24».
У 68-летнего продюсера появились симптомы вируса, когда он прибыл в прошлую среду с острова Рикерс, который известен десятками тюрем, где у нескольких заключенных диагностировали коронавирус. Теперь Харви изолируют в исправительной колонии Венде в Западном Нью-Йорке.
Теги: тюрьма, Харви Вайнштейн, COVID-19
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