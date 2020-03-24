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"Человек-паук" ушел в самоизоляцию

24.03.2020 14:00
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"Человек-паук" ушел в самоизоляцию

Звезда "Человека-паука" рассказал в прямом эфире, что проснулся с сильным кашлем. У актёра также резко ухудшилось самочувствие, поэтому на всякий случай он решил отправиться в самоизоляцию и посвятить своё время сбору пазла, сообщает KINOafisha.ua.
Том Холланд отметил, что не связывает эти симптомы с заражением коронавирусом, однако анализы на Covid-19 он пока не сдавал. Актёр не пояснил, почему уверен в том, что это не может быть зловещий вирус, но главное — принял меры предосторожности.



Теги: Человек-паук, изоляция, COVID-19
 
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