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Архив - Культура

Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом

25.03.2020 15:00
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Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом

Известный актер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал на борьбу с коронавирусом миллион долларов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Корреспондент.net.
Шварценеггер уверен, что каждый должен внести свой вклад в улучшение ситуации вместо того, чтобы "сидеть на диване и жаловаться".
Актер назвал врачей "настоящими героями на передовой" и отметил, что именно на их защиту передал деньги. Также актер признался, что гордится тем, что "является частью этого".



Теги: Арнольд Шварценеггер, пожертвование, COVID-19
 
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