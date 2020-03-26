СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

26.03.2020 17:00

У российского народного артиста Льва Лещенко подтвердился коронавирус, который вызвал двухстороннюю пневмонию. Об этом сообщает российский новостной Telegram-канал «112», передает InfoResist.

По данным издания, Лещенко перевели в реанимацию, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

24 марта в российских СМИ появилась информация о госпитализации 78-летнего эстрадного певца Льва Лещенко и его жены в больницу московского поселка Коммунарка. Известно, что в прошлом месяце супруги вернулись из Италии.