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СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

26.03.2020 17:00
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СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У российского народного артиста Льва Лещенко подтвердился коронавирус, который вызвал двухстороннюю пневмонию. Об этом сообщает российский новостной Telegram-канал «112», передает InfoResist.
По данным издания, Лещенко перевели в реанимацию, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
24 марта в российских СМИ появилась информация о госпитализации 78-летнего эстрадного певца Льва Лещенко и его жены в больницу московского поселка Коммунарка. Известно, что в прошлом месяце супруги вернулись из Италии.



Теги: Лев Лещенко, заражение, COVID-19
 
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