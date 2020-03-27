Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

27.03.2020 17:00

Российский певец и композитор Игорь Николаев был доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, передает Обозреватель.

Об этом сообщает Telegram-канал "112". Отмечается, что на данный момент у артиста взяли анализы для проверки на наличие вируса.

Жена Николаева Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам и СМИ с просьбой прекратить им названивать. По словам Юлии, Николаеву сейчас нужно отдыхать и ждать результатов анализов. Женщина отмечает, что они не будут делать никаких заявлений, пока не узнают официального диагноза.