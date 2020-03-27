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Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус
27.03.2020 17:00
Российский певец и композитор Игорь Николаев был доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, передает Обозреватель.
Об этом сообщает Telegram-канал "112". Отмечается, что на данный момент у артиста взяли анализы для проверки на наличие вируса.
Жена Николаева Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам и СМИ с просьбой прекратить им названивать. По словам Юлии, Николаеву сейчас нужно отдыхать и ждать результатов анализов. Женщина отмечает, что они не будут делать никаких заявлений, пока не узнают официального диагноза.
Теги: госпитализация, Игорь Николаев, COVID-19
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