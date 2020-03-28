У фронтмена группы Rammstein не подтвердилось подозрение на коронавирус

28.03.2020 13:00

У солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус. Об этом сообщается в Facebook группы, передает LIGA.net.

"Тилль Линдеманн был госпитализирован врачом группы вчера вечером. Тилль провел ночь в отделении интенсивной терапии, а сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным", – говорится в сообщении.