Лучший друг Льва Лещенко сдал тест на COVID-19

01.04.2020 17:00

После вечеринки ко дню рождению сестры Игоря Крутого, на которой был зараженный коронавирусом Лев Лещенко, некоторые гости решили сдать тест на COVID-19. Среди них и лучший друг Лещенко российский юморист Владимир Винокур, сообщает "Диалог.UA".

На своей страничке в "Инстаграм" Винокур сообщил, что к нему приезжали медики и взяли мазок из гортани, который покажет: есть ли коронавирусная инфекция.

"Дорогие друзья!!! Должен поделиться с вами радостным событием!!!" - написал юморист в микроблоге. Публикацию он проиллюстрировал результатом теста на COVID-19. К счастью, он оказался отрицательным. Также Винокур опубликовал фото с медиками.