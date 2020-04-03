Лев Лещенко выложил видео из больницы

03.04.2020 17:00

Российский певец Лев Лещенко, который лечится от коронавируса в больнице в подмосковном поселке Коммунарка, спел для поклонников песню Надежда. Видео появилось в Instagram-аккаунте знаменитости, передает Корреспондент.net.

В ролике 78-летний исполнитель поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и ободряющие слова ему и его супруге, которая тоже заразилась коронавирусной инфекцией.

"С Благодарностью, от всей души", - подписал видео певец.

После исполнения композиции он сказал: "Берегите свой дом, своих родных, близких и, конечно, свое здоровье".