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Лев Лещенко выложил видео из больницы
03.04.2020 17:00
Российский певец Лев Лещенко, который лечится от коронавируса в больнице в подмосковном поселке Коммунарка, спел для поклонников песню Надежда. Видео появилось в Instagram-аккаунте знаменитости, передает Корреспондент.net.
В ролике 78-летний исполнитель поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и ободряющие слова ему и его супруге, которая тоже заразилась коронавирусной инфекцией.
"С Благодарностью, от всей души", - подписал видео певец.
После исполнения композиции он сказал: "Берегите свой дом, своих родных, близких и, конечно, свое здоровье".
Теги: видео, Лев Лещенко, больница, COVID-19
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