Певица Pink переболела коронавирусом

04.04.2020 12:00

Американская популярная певица Pink заразилась коронавирусом COVID-19, но смогла выздороветь после двух недель лечения и изоляции. Об этом она написала в Twitter в субботу, 4 апреля, сообщает Корреспондент.net.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат", – рассказала певица.

Она добавила, что на протяжении двух недель ее семья находилась дома и соблюдала инструкции врачей. "Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным", – утверждает Pink.

Певица решила поддержать сотрудников здравоохранения, пожертвовав по $500 тысяч в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.