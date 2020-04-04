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Певица Pink переболела коронавирусом

04.04.2020 12:00
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Певица Pink переболела коронавирусом

Американская популярная певица Pink заразилась коронавирусом COVID-19, но смогла выздороветь после двух недель лечения и изоляции. Об этом она написала в Twitter в субботу, 4 апреля, сообщает Корреспондент.net.
"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат", – рассказала певица.
Она добавила, что на протяжении двух недель ее семья находилась дома и соблюдала инструкции врачей. "Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным", – утверждает Pink.
Певица решила поддержать сотрудников здравоохранения, пожертвовав по $500 тысяч в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.



Теги: выздоровление, COVID-19
 
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