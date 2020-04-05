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Disney назвала новые даты премьер своих фильмов
05.04.2020 17:00
Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавирус, сообщает LIGA.net.
Студия приняла решение выпустить фильм "Артемис Фаул" непосредственно в сервисе Disney +, без выхода в кинотеатрах. Вместе с тем, для большинства своих фильмов Disney выбрала традиционный путь релиза.Новые даты выхода фильмов Disney:
- "Мулан" - 24 июля;
- "Черная вдова" - 6 ноября;
- "Вечные" - 12 февраля 2021 года;
- "Круиз по джунглям" - 30 июля 2021 года;
- "Доктор Стрэндж 2" - 5 ноября 2021 года;
- "Тор: Любовь и гром" - 18 февраля 2022 года;
- "Черная пантера 2" - 6 мая 2022 года;
- "Капитан Марвел 2" - 8 июля 2022 года.
Теги: премьера, анонс
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