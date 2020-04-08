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Онлайн-шоу Евровидения: когда и где смотреть
В Украине проведут трансляцию альтернативного онлайн-шоу Europe Shine A Light, созданного организаторами Евровидения после отмены песенного конкурса в Роттердаме из-за коронавируса, сообщает Апостроф.
Онлайн-концерт состоится 16 мая в 22:00, его транслятором в Украине выступит "UA: Суспільне мовлення". Прямой эфир планируется на канале "UA: Перший", радиоэфир - на "UA: Радіо Промінь". Также двухчасовой концерт будет транслироваться на канале Евровидения в YouTube.
Как сообщалось ранее, в концерте примут участие представители стран-участниц, заявленные в программе Евровидения-2020, а также победители и звезды конкурса прошлых лет. Таким образом зрители услышат все конкурсные треки этого года, хотя сам формат Europe Shine A Light задуман исключительно как концерт без конкурсной основы.
Ведущими программы станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, также заявленные ранее на проведение Евровидения-2020.
Теги: Украина, Евровидение, трансляция, онлайн
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