Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)

11.04.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)

Несмотря на то, что Евровидение-2020 в этом году отменили, организаторы конкурса решили сделать серию домашних концертов на YouTube, чтобы сплотить и подбодрить европейцев в дни карантина. В Eurovision Home Concerts приняла участие и украинская певица Джамала, сообщает Апостроф.
Выступление артистки состоялось 10 апреля. Джамала исполнила песню "1944", которая принесла ей победу на Евровидении в 2016 году.
По условиям Eurovision Home Concerts, участники должны исполнить не только свою песню, но и кавер-версию другого хита Евровидения на выбор зрителей. Джамала спела Arcade Дункана Лоуренса.
При записи видео Джамала и музыканты придерживались условий карантина - каждый играл и пел у себя дома.
Запись онлайн-выступления уже доступна на YouTube-канале певицы.



Теги: Евровидение, онлайн, Джамала
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх