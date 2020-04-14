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Архив - Культура

В Днепре сняли "антикоронавирусный" клип (ВИДЕО)

14.04.2020 16:00
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В Днепре сняли "антикоронавирусный" клип (ВИДЕО)

В Днепре записали "гимн карантинного времени", сообщает сайт "Новости Днепра".
Видеоклип на песню "Днепр, stay home" по мотивам хита Тины Тернер Simply the Best опубликовал в YouTube днепрянин, владелец компании Vapiano Ukraine Андрей Здесенко.
В клипе снялись ряд известных горожан, в частности, мэр города Борис Филатов, глава Общественного совета Днепра Геннадий Корбан, депутаты горсовета Евгения Дитятковская и Григорий Гельфер, главный раввин Днепра и области Шмуэль Каминецкий и другие.
Авторы песни призывают днепрян придерживаться карантина, оставаясь дома, и помогать друг другу.



Теги: карантин, Днепр, видеоклип
 
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