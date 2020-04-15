Опубликована программа телетрансляций пасхальных богослужений

15.04.2020 18:00

В рамках борьбы с коронавирусом верующим на Пасху советуют оставаться дома. Приобщиться к богослужениям можно будет с помощью трансляций – они будут проходить на нескольких украинских телеканалах, сообщает Телеканал новостей «24».

Расписание трансляций Пасхальных богослужений:

Украинская греко-католическая церковь

Трансляция службы этой церкви начнется позже – в 7 утра 19 апреля. Продлится все до 11:00 того же дня. Покажут богослужение 24 канал, а также ICTV и UA:Первый.

Православная Церковь Украины

Начнется трансляция Пасхальной службы в 23:00 18 апреля. Закончится она в 3:00 19 апреля. В своем эфире богослужение покажет 24 канал, а также "1+1" и UA:Первый.

Украинская православная церковь Московского патриархата

Начнется богослужение в 23:00 18 апреля и продлится до 3:00 19 апреля. Покажут службу телеканалы "Украина" и "Интер".