Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»

17.04.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»

В праздничный выходной, 20 апреля, в 22:00 на «1+1» состоится телепремьера комедийного фильма «Скажене весілля-2». Это продолжение фильма, в 2018 году ставшего самой кассовой украинской лентой, сообщает TELEKRITIKA.
По сюжету «Скаженого весілля-2» после бракосочетания дочери Василия Середюка Екатерины с французом Франсуа прошел год, и теперь пришло время выдавать замуж старшую дочь Наталью. Пять лет назад Наталья поссорилась с отцом и ушла из дома, но теперь вернулась, и не одна, а с женихом Юрием. Василий Середюк невероятно счастлив снова видеть дома родную дочь, а вот новость о том, что его зятем может стать 43-летний мужчина, значительно старше Натальи, его изрядно озадачила.
В фильме «Скажене весілля-2» сыграли Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Потап, Дмитрий Монатик, Алексей Супрун, Екатерина Кузнецова и Алексей Завгородний.



Теги: премьера, комедия, телеканал 1+1
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх