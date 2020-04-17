20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»

17.04.2020 17:00

В праздничный выходной, 20 апреля, в 22:00 на «1+1» состоится телепремьера комедийного фильма «Скажене весілля-2». Это продолжение фильма, в 2018 году ставшего самой кассовой украинской лентой, сообщает TELEKRITIKA.

По сюжету «Скаженого весілля-2» после бракосочетания дочери Василия Середюка Екатерины с французом Франсуа прошел год, и теперь пришло время выдавать замуж старшую дочь Наталью. Пять лет назад Наталья поссорилась с отцом и ушла из дома, но теперь вернулась, и не одна, а с женихом Юрием. Василий Середюк невероятно счастлив снова видеть дома родную дочь, а вот новость о том, что его зятем может стать 43-летний мужчина, значительно старше Натальи, его изрядно озадачила.

В фильме «Скажене весілля-2» сыграли Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Потап, Дмитрий Монатик, Алексей Супрун, Екатерина Кузнецова и Алексей Завгородний.