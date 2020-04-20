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Звезды "Квартала 95" сняли клип о "карантинной диете" (ВИДЕО)
20.04.2020 17:00
Комедийные актеры Евгений Кошевой и Юрий Ткач записали карантинный трек под названием "Пузіко, як у Юзіка" и сняли на него домашний клип. В ролике звезды "Квартала 95" показывают, как много они едят в самоизоляции, сообщает Апостроф.
Видео опубликовано на Instagram-страницах комиков, а также в YouTube. "Если и дальше мы так будем набивать пузики, через месяц в "Квартале" будет еще два Юзика", - поют Ткач и Кошевой.
Пользователи сети по-разному оценили трек: одни увидели в нем свой карантин и поблагодарили комиков за позитив, а другие назвали его "издевательством", отметив, что у многих людей сейчас нет средств, чтобы "набить пузико".
Теги: диета, клип, карантин, Квартал 95
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