Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Японии сняли римейк "Чебурашки" (ВИДЕО)

23.04.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Японии сняли римейк "Чебурашки" (ВИДЕО)

Японские мультипликаторы презентовали короткометражный мультфильм про Чебурашку. Ролик появился на одном из японских YouTube-каналов, сообщает Корреспондент.net.
Короткометражка на японском языке создана с использованием 3D-технологий. По сюжету крокодил Гена сам находит Чебурашку в ящике с апельсинами.
На кадрах видно, как герои мультфильма одеваются в костюмы пингвинов, зайцев и панд. Также крокодил Гена играет на гармошке, а Чебурашка танцует по его аккомпанемент.
Отмечается, что короткометражный мультфильм был создан к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского мультика о Чебурашке.



Теги: Япония, римейк, Чебурашка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх