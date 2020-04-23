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В Японии сняли римейк "Чебурашки" (ВИДЕО)
23.04.2020 14:00
Японские мультипликаторы презентовали короткометражный мультфильм про Чебурашку. Ролик появился на одном из японских YouTube-каналов, сообщает Корреспондент.net.
Короткометражка на японском языке создана с использованием 3D-технологий. По сюжету крокодил Гена сам находит Чебурашку в ящике с апельсинами.
На кадрах видно, как герои мультфильма одеваются в костюмы пингвинов, зайцев и панд. Также крокодил Гена играет на гармошке, а Чебурашка танцует по его аккомпанемент.
Отмечается, что короткометражный мультфильм был создан к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского мультика о Чебурашке.
Теги: Япония, римейк, Чебурашка
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