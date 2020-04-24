Все рубрики раздела
- The Rolling Stones выпустили клип о коронавирусе (ВИДЕО)08:00
- В Японии сняли римейк "Чебурашки" (ВИДЕО)14:00
- Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского"15:00
- Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции (ВИДЕО)14:00
- Звезды "Квартала 95" сняли клип о "карантинной диете" (ВИДЕО)17:00
- Всемирно известные музыканты дали "антикоронавирусный" онлайн-концерт (ВИДЕО)17:00
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»17:00
- Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в военный госпиталь15:00
- Опубликована программа телетрансляций пасхальных богослужений18:00
- В Днепре сняли "антикоронавирусный" клип (ВИДЕО)16:00
The Rolling Stones выпустили клип о коронавирусе (ВИДЕО)
Легендарная рок-группа The Rolling Stones выпустила посвященный коронавирусу клип, сообщает Корреспондент.net.
В клипе и песне говорится о проблемах, с которыми сейчас столкнулись миллионы людей в связи с пандемией.
Это первый сингл группы The Rolling Stones за последние восемь лет. Новый трек и клип на песню под названием Living In A Ghost Town, посвящен ситуации с коронавирусом.
В заявлении музыкантов говорится, что сама песня была записана год назад на студии в Лос-Анджелесе, а вот работу над ней рокеры завершили в самоизоляции.
Отмечается, что музыканты немного изменили первоначальный текст, чтобы более точно отразить современные реалии, в которых оказались многие страны и города из-за пандемии.
В клипе и песне говорится о проблемах, с которыми сейчас столкнулись миллионы людей. Так, фронтмен коллектива Мик Джаггер поет о том, что когда-то “жизнь была прекрасна”, а теперь он ощущает себя “призраком” в “городе-призраке”.
Теги: The Rolling Stones, клип, COVID-19
- Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд решил откупиться от русской любовницы
- МакSим: "Будь я мужчиной, мне бы не нравилась огромная грудь"
- Срочно! Настя Каменских стала Тимошенко, а Потап... (ФОТО)
- Потап и Настя "оторвались" на съемках летнего клипа (ФОТО)
- Таисия Повалий загорелась на съемках клипа
- Дашу Астафьеву "закатали" в гипс (ФОТО)
- В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)16:00
- В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске10:00
- В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-1908:00
- В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса" 14:00
- В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус13:00
- В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища11:00
- Донецкую область закрыли на въезд и выезд09:00
- Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев17:00
- В "ЛНР" возобновили работу центры обслуживания абонентов "Лугаком"15:00
- В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина12:00
- The Rolling Stones выпустили клип о коронавирусе (ВИДЕО)08:00
- Новая почта изменила правила выдачи посылок17:00
- В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)16:00
- В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад15:00
- В Японии сняли римейк "Чебурашки" (ВИДЕО)14:00
- В Никарагуа пройдет "карантинный" вечер бокса со зрителями13:00
- В Южной Корее нашли коронавирус у выздоровевших пациентов12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля11:00
- В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске10:00
- В США обнаружили COVID-19 у домашних кошек09:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина
- Донецкую область закрыли на въезд и выезд
- Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев
- В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса"
- В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-19
- В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля
- Россия заблокировала сайт Минреинтеграции Украины
- Новая почта изменила правила выдачи посылок
- В Украине разработали препарат от COVID-19