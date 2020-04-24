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Архив - Культура

The Rolling Stones выпустили клип о коронавирусе (ВИДЕО)

24.04.2020 08:00
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The Rolling Stones выпустили клип о коронавирусе (ВИДЕО)

Легендарная рок-группа The Rolling Stones выпустила посвященный коронавирусу клип, сообщает Корреспондент.net.
В клипе и песне говорится о проблемах, с которыми сейчас столкнулись миллионы людей в связи с пандемией.
Это первый сингл группы The Rolling Stones за последние восемь лет. Новый трек и клип на песню под названием Living In A Ghost Town, посвящен ситуации с коронавирусом.
В заявлении музыкантов говорится, что сама песня была записана год назад на студии в Лос-Анджелесе, а вот работу над ней рокеры завершили в самоизоляции.
Отмечается, что музыканты немного изменили первоначальный текст, чтобы более точно отразить современные реалии, в которых оказались многие страны и города из-за пандемии.
В клипе и песне говорится о проблемах, с которыми сейчас столкнулись миллионы людей. Так, фронтмен коллектива Мик Джаггер поет о том, что когда-то “жизнь была прекрасна”, а теперь он ощущает себя “призраком” в “городе-призраке”.



Теги: The Rolling Stones, клип, COVID-19
 
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