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На YouTube пройдет бесплатный онлайн-кинофестиваль
28.04.2020 15:00
Tribeca Enterprises и YouTube анонсировали бесплатный онлайн-кинофестиваль "We Are One: A Global Film Festival", который состоится с 29 мая по 7 июня. В программе YouTube-трансляций - игровое и документальное кино, короткометражки и виртуальные "круглые столы". Организаторы будут демонстрировать как новинки, так и фильмы прошлых лет, сообщает УНН.
Все средства, собранные во время фестиваля, пожертвуют организациям, которые борются с распространением болезни COVID-19.
К проведению онлайн-фестиваля присоединятся Каннский, Берлинский, Венецианский, Нью-Йоркский, Иерусалимский кинофестивале, Sundance Film Festival, Tribeca Film Festival и ряд других.
Теги: YouTube, кинофестиваль, онлайн
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