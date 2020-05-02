Что покажут на украинском ТВ в мае

02.05.2020 17:00

В мае 2020 года украинское телевидение порадует зрителей премьерами нескольких новых сериалов и онлайн-концертом "Евровидения", сообщает Обозреватель.

3 мая в 22:20 на телеканале "1+1" состоится показ украинской ленты "Гуцулка Ксеня". События фильма-мюзикла, который снят по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича, разворачиваются в 1939 году. Американский миллионер украинского происхождения завещает своему сыну Яро большую сумму денег. Но только при условии, что он женится на "сознательной украинке".

Также 3 мая на "1+1" в 00:10 состоится премьера украинской картины "Припутни". События в фильме разворачиваются в течение суток. В центре сюжета – судьба трех женщин.

11 мая в 20:15 на телеканале СТБ зрители увидят второй сезон сериала "Папаньки" от "Дизель студио". В центре сюжета – четыре друга, которые живут в одном дворе столичной многоэтажки.

12 мая в 13:30 на канале "Украина" состоится премьера 40-серийного детективного сериала "Филин". По сюжету работники нового отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием "Филин".

16 мая в 22:00 телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ покажут онлайн-концерт "Евровидение: Европа сияет светом", который организовали вместо отмененного финала международного песенного конкурса "Евровидение-2020". В шоу будут участвовать не только представители стран-участников 2020 года, но звезды "Евровидения" последних лет.