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Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
08.05.2020 15:00
Певица Мадонна отреагировала на сообщения в СМИ, где сообщалось, что ее тест на коронавирус дал положительный результат. По ее словам, COVID-19 она уже переболела, а недавний тест показал лишь наличие антител к болезни, передает Громадское Телевидение.
Об этом Мадонна сообщила в своем Instagram.
«Чтобы объяснить людям, которые скорее поверят сенсационным заголовкам, чем сами разберутся в природе коронавируса — я не болею. Когда у вас находят антитела, это означает, что вирус у вас был», — написала певица.
Она утверждает, что вместе с частью своей команды заболела полтора месяца назад, когда завершала свое концертное турне в Париже. Тогда Мадонна считала, что это был грипп. Сейчас как певица, так и ее команда выздоровели.
Теги: тест, Мадонна, COVID-19
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