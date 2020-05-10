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Архив - Культура

«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм (ВИДЕО)

10.05.2020 17:00
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«Союзмультфильм» представил свой первый 3D-мультфильм (ВИДЕО)

Киностудия "Союзмультфильм" представила на YouTube-канале свой первый 3D-мультфильм "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада", сообщает ИА REGNUM.
Тринадцатиминутная лента создана по книге российской писательницы Елены Никитиной, рассказывающей о добром и смелом, слегка застенчивом, но бесстрашном искателе приключений — Хомячке Фроше.
Как рассказали в пресс-службе, это первый короткометражный 3D-релиз киностудии, по уровню технического исполнения соответствующий современным высокотехнологичным мультфильмам: персонажи и фоны тщательно проработаны, видны мельчайшие детали одежды и предметов, нюансы движений и мимики персонажей.


 
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