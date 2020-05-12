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Мюзикл "Гуцулка Ксеня" стал доступен на YouTube (ВИДЕО)
12.05.2020 14:00
Популярная украинская комедия "Гуцулка Ксеня" стала доступна для бесплатного просмотра на ютуб-канале "1+1", сообщает Телеканал новостей «24».
До сих пор киноленту транслировали стриминговые платформы, поэтому киноманам приходилось платить за просмотр.
Видео сразу же вызвало ажиотаж среди любителей кино: всего за несколько дней мюзикл посмотрели свыше 100 тысяч человек. Это и не удивительно, ведь украинский мюзикл получил две престижные награды Золотая Дзыга.
Теги: Украина, бесплатно, YouTube, мюзикл
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