Мюзикл "Гуцулка Ксеня" стал доступен на YouTube (ВИДЕО)

12.05.2020 14:00

Популярная украинская комедия "Гуцулка Ксеня" стала доступна для бесплатного просмотра на ютуб-канале "1+1", сообщает Телеканал новостей «24».

До сих пор киноленту транслировали стриминговые платформы, поэтому киноманам приходилось платить за просмотр.

Видео сразу же вызвало ажиотаж среди любителей кино: всего за несколько дней мюзикл посмотрели свыше 100 тысяч человек. Это и не удивительно, ведь украинский мюзикл получил две престижные награды Золотая Дзыга.