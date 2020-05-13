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Группа Go_A выступила в первом полуфинале онлайн-концерта Евровидения (ВИДЕО)

13.05.2020 16:00
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Группа Go_A выступила в первом полуфинале онлайн-концерта Евровидения (ВИДЕО)

Во вторник, 12 мая украинская группа Go_A, одержавшая победу в нацотборе на Евровидение, выступила в первом полуфинале онлайн-концерта на YouTube-канале песенного конкурса, сообщает НВ.
Зрители увидели выступление представителей от Украины, которые должны были представлять страну в Роттердаме, Нидерланды с песней Соловей.
Первый и второй онлайн-полуфиналы, как сообщалось ранее, проходят в соответствии с жеребьевкой. Именно поэтому выступление группы Go_A состоялось в первом онлайн-концерте.
Вместе с Украиной в первом прямом эфире свои песни представили Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.
Несмотря на то, что во время онлайн-трансляции традиционного голосования за участников не проходило, зрители писали свои отзывы о представителях разных стран в комментариях на YouTube, а также в Instagram, где организаторы песенного конкурса публиковали фрагменты видео участников.
В четверг, 14 мая состоится вторая часть онлайн-концерта, посвященного Евровидению 2020, в ходе которого будут показаны выступления участников второго полуфинала. Зрителей онлайн-шоу также ждут интервью с исполнителями, видео от поклонников и множество других сюрпризов.
В день, когда должен был состояться грандиозный финал Евровидения 2020, в субботу 16 мая также состоится специальный онлайн-концерт под названием Евровидение: Европа сияет светом.



Теги: Евровидение, онлайн, полуфинал, выступление, Go_A
 
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