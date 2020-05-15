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Вчера состоялся второй полуфинал "онлайн-Евровидения" (ВИДЕО)

15.05.2020 13:00
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Вчера состоялся второй полуфинал "онлайн-Евровидения" (ВИДЕО)

В четверг, 14 мая состоялся второй онлайн-концерт участников музыкального конкурса Евровидение 2020.
Свои музыкальные номера представили участники из Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Грузии, Греции, Исландии, Латвии, Молдовы, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии.
Концерт транслировался на официальном YouTube-канале Евровидения.
В субботу, 16 мая, в 22:00 зрители увидят специальный онлайн-концерт "Евровидение: Европа сияет светом".
В Украине прямая трансляция концерта состоится на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.



Теги: Евровидение, онлайн, полуфинал
 
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