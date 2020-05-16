В "ДНР" объявили онлайн-конкурс красоты

16.05.2020 12:00

В "ДНР" общественная организация "Молодая Республика" (ОО "МР") анонсировала проведение интернет-конкурса "Краса Донбасса онлайн", сообщают местные СМИ.

Конкурсанткам необходимо прислать свое портретное фото на электронный адрес организаторов. В сообщении необходимо указать ФИО, возраст, город и ссылку на личный аккаунт в социальной сети Instagram. Заявки на участие принимаются до 30 мая включительно.

В ОО "МР" добавили, что победительниц конкурса "Краса Донбасса онлайн" определит голосование в официальном аккаунте Instagram. Голосование пройдёт с 1 по 15 июня в двух возрастных категориях: 14 – 17 лет – категория "Young Miss"; 18 — 23 лет – категория "Miss".

"Победительницы станут участницами конкурса "Мисс Россия интернет", – заявили организаторы.