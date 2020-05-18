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Названа лучшая песня в истории Евровидения по версии BBC (ВИДЕО)
18.05.2020 10:00
Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса Евровидение. Об этом, в воскресенье, 17 мая, ссылаясь на данные опроса, сообщает ВВС, передает Корреспондент.net.
Шведы выиграли с этой песней на конкурсе в Брайтоне в 1974 году. После этого композиция возглавила британские и мировые чарты, принеся ABBA всемирную известность.
В мире было продано более шести миллионов копий песни, а АВВА получила мировое признание.
Позднее АВВА была названа одной из самых великих групп в истории поп-музыки.
Теги: Евровидение, BBC, ABBA
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