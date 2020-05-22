Нацсовет обвинил телеканал «Эспрессо» в нарушении законодательства

22.05.2020 13:00

Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил проверку телеканала «Эспрессо». Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, передает Главком.

11 мая в эфире «Эспрессо» ведомство зафиксировало трансляцию «программ иностранного производства» — «Радио Свободы» и «BBC News Украина». Их объем, по словам регулятора, нарушил закон о телевидении и радиовещании.

«Лицензиатом уменьшена минимальная доля национального аудиовизуального продукта, которого по лицензии должен быть не менее 24 часа/сутки (100%)», – сказано в сообщении.

Отмечается, что регулятор примет окончательное решение в отношении вещателя по результатам проверки.

На телеканале «Эспрессо» считают такие обвинения необоснованными, и заявляют о политическом преследовании.