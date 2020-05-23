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"Неоспоримый" Скотт Адкинс снялся в украинском боевике (ВИДЕО)
23.05.2020 15:00
Голливудский актер Скотт Адкинс сыграл главную роль в украинском боевике "Наследие лжи", сообщает Телеканал новостей «24».
Детали о съемках обнародовали представители Госкино на фейсбук-странице. По их словам, "Наследие лжи" (Legacy of Lies Movie) – украино-британский проект, который уже 28 июля выйдет в прокат. Сейчас же в сети появился международный трейлер фильма.
В центре сюжета боевика – шпионская история, события которой развиваются в Киеве. Бывший агент МІ6 Мартин Бакстер вынужден снова вернуться к работе, так как только ему по силам распутать жуткое дело. Просит его об этом украинская журналистка Саша Степаненко, которая убеждена, что секретная операция спецслужб нарушала законы. Но не превратится ли расследование в выживание?
Теги: Украина, боевик, Скотт Адкинс
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