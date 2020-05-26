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В Мариуполе проведут "виртуальный" последний звонок
26.05.2020 14:00
29 мая, в прямом эфире Мариупольского телевиденья, пройдет последний школьный звонок. Так, мариупольские учащиеся смогут отметить любимый финальный праздник учебного года, сообщает горсовет Мариуполя.
«В условиях карантинных ограничений решили перенести и праздник последнего звонка в режим онлайн», - отметил коммерческий директор телеканала Иван Завражнов.
В съемке проморолика снялись известные мариупольцы. Пока организаторы не раскрывают всех секретов, но обещают зрителям насыщенную и интересную программу.
Теги: Донбасс, Мариуполь, онлайн, последний звонок
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