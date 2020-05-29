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Чернобыльская зона открывается для туристов

29.05.2020 17:00
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Чернобыльская зона открывается для туристов

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС открывается для туристов, но только при условии соблюдения карантинных ограничений. Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения в пятницу, передает Корреспондент.net.
В зоне разрешено проводить массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные и другие) мероприятия, в том числе посещение с целью ознакомления, с учетом запретов карантинных мер, установленных Кабмином.
Обязательными условиями посещения зоны отчуждения являются прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП Дитятки, наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции.
При этом к посещению зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2, а также с симптомами респираторных заболеваний. Если во время проведения температурного скрининга на КПП Дитятки будет зафиксирована повышенная температура или выявлено лицо с признаками респираторных заболеваний - вся группа не будет допущена в зону отчуждения.
Также на период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов. В частности, будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день - село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект Чернобыль-2, село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Наконец, есть ограничения по количеству людей в группе, а именно не более 10 человек.



Теги: Чернобыль, турист, зона отчуждения
 
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