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Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"
01.06.2020 11:00
31 мая в 20 часов в эфире телеканала M2 состоялась легендарная музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В связи с пандемией коронавируса одна из самых грандиозных музыкальных премий состоялась в телевизионном формате, сообщает Телеканал новостей «24».
Обладателями премии "Золотая Жар-Птица 2020" стали:
Певица года: Настя Каменских
Певец года: Олег Винник
Поп-группа: Время и Стекло
Рок-группа: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Хит года: Время и Стекло – Дым
Клип года: THE HARDKISS – Жива
Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна
Народный хит: Настя Каменских – Обіцяю
Денс-хит: Время и Стекло – Дым
Инди: TVORCHI
Теги: Украина, музыка, премия
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