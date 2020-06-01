Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"

01.06.2020 11:00

31 мая в 20 часов в эфире телеканала M2 состоялась легендарная музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В связи с пандемией коронавируса одна из самых грандиозных музыкальных премий состоялась в телевизионном формате, сообщает Телеканал новостей «24».

Обладателями премии "Золотая Жар-Птица 2020" стали:

Певица года: Настя Каменских

Певец года: Олег Винник

Поп-группа: Время и Стекло

Рок-группа: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Хит года: Время и Стекло – Дым

Клип года: THE HARDKISS – Жива

Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна

Народный хит: Настя Каменских – Обіцяю

Денс-хит: Время и Стекло – Дым

Инди: TVORCHI