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Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы (ВИДЕО)
В России известный актер кино и театра Михаил Ефремов попал в ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает телеканал 112 Украина.
"Сегодня вечером (8 июня — ред.) Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе Grand Cherokee, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля", – говорится в сообщении.
В тот же день, вечером пресс-служба МВФ РФ по г. Москве обнародовала информацию о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 264 УК РФ против водителя иномарки.
Он был задержан на месте происшествия. Его отправили на медицинскую экспертизу для определения наличия алкоголя в крови.
Позже начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин сообщил, что по данным экспертизы Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавший водитель "Лады" с травмами различной степени тяжести был доставлен в Институт Склифосовского, где через несколько часов скончался в отделении реанимации.
Теперь, согласно УК РФ, актеру грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
Теги: Москва, Михаил Ефремов, алкогольное опьянение, ДТП
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