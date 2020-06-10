Danone из-за скандала прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова

10.06.2020 17:00

Компания "Danone" прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году обстреливал украинских военных из крупнокалиберного пулемета в донецком аэропорту. Об этом в Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть для вас хорошие новости. Только что мне позвонил Генеральный секретарь "Danone-Франция" Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - говорится в сообщении.