Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Далай-лама записал дебютный музыкальный альбом (ВИДЕО)14:00
- Danone из-за скандала прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова17:00
- Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы (ВИДЕО)10:00
- Сериал "Чернобыль" лидирует по количеству номинаций премии BAFTA17:00
- Время и Стекло представили расписание концертов прощального тура18:00
- В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»16:00
- Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"11:00
- Чернобыльская зона открывается для туристов17:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- В Мариуполе проведут "виртуальный" последний звонок14:00
Далай-лама записал дебютный музыкальный альбом (ВИДЕО)
11.06.2020 14:00
Духовный лидер Тибета Далай-лама выпустит дебютный музыкальный альбом Inner World (Внутренний мир), передает телеканал 112 Украина .
Как сообщает Assosiated Press, дата выхода запланирована на 6 июля и приурочена 85-летию Далай-ламы.
В пластинку войдут 11 треков, представляющих собой классические буддийские мантры в исполнении Далай-ламы, наложенные на нью-эйдж-музыку.
Над аранжировками работали музыканты Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Они предложили записать альбом еще много лет назад, но тогда Далай-лама отказался. В 2015 году они повторили свое предложение, и духовный лидер неожиданно согласился.
Один из треков новой пластинки - Compassion - уже появился на Youtube-канале Dalai Lama - Inner World.
Теги: музыка, альбом, Далай-лама, запись
Читайте также:
- Вакарчук показывал торс и хвалил Отара
- Олег Митяев: Я всех барышень целую. Только не при мужьях!
- "Ранетки": время выходить замуж!
- Украину ожидает пара нормальных аншлагов
- Потап и Настя украшают себя ёлками и воспевают "донецких тигров"
- Рок вне политики: известный российский певец Трофим даёт концерт в Донецке
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе08:00
- В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки16:00
- В очереди на КПВВ «Станица Луганская» потерял сознание мужчина13:00
- Перед КПВВ на Донбассе собрались очереди11:00
- Начали работу образовательные центры для абитуриентов из оккупированных территорий08:00
- "ЛНР" отказалась открывать КПВВ "Станица Луганская"16:00
- Число подтвержденных случаев COVID-19 в "ДНР" превысило 70014:00
- Стал известен список представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу13:00
- Блогера Дениса Казанского включили в состав ТКГ по Донбассу12:00
- 10 июня открываются два КПВВ на Донбассе09:00
- Далай-лама записал дебютный музыкальный альбом (ВИДЕО)14:00
- Вакарчук заявил о сложении мандата народного депутата13:00
- ЦОЗ исключил возможность заражения коронавирусом через кондиционер12:00
- Минздрав анонсировал решительные действия по COVID-1911:00
- В Украине - новый "рекорд" заболеваемости COVID-19 за сутки10:00
- В Таджикистане ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса09:00
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе08:00
- Составлен рейтинг самых безопасных стран в условиях коронавируса18:00
- Danone из-за скандала прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова17:00
- В "ДНР" 32 новых случая заболевания коронавирусом за сутки16:00
- Минус налоги. Какие ФЛП не будут платить ЕСВ?17:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- В Москве отменили карантин
- 10 июня открываются два КПВВ на Донбассе
- Перед КПВВ на Донбассе собрались очереди
- Стал известен список представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу
- "ЛНР" отказалась открывать КПВВ "Станица Луганская"
- В очереди на КПВВ «Станица Луганская» потерял сознание мужчина
- В Луганске вторые сутки не работает Vodafone
- Наемники РФ сорвали открытие КПВВ на Донбассе
- Блогера Дениса Казанского включили в состав ТКГ по Донбассу
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня