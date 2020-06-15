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Участники "Дизель шоу" обвинили "Квартал 95" в плагиате
15.06.2020 12:00
Команда юмористического "Дизель шоу" продемонстрировала фактическое повторение отрывка из своего номера 5-летней давности студией "Квартал 95". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Дизель шоу".
"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!", - говорится в посте, к которому прикреплено видео, смонтированное из двух номеров - "Дизель шоу" 2015 года и "Квартала 95" 2020-го.
Теги: шутка, плагиат, Квартал 95
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