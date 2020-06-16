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Архив - Культура

"Оскар-2021" перенесли из-за коронавируса

16.06.2020 11:00
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"Оскар-2021" перенесли из-за коронавируса

93-ю церемонию вручения премии "Оскар" в 2021 году перенесли с февраля на апрель. Это связано с влиянием коронавируса на индустрию кино, сообщила американская киноакадемия, передает LB.ua.
Мероприятие перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Номинации будут объявлены 15 марта.
Кроме того, решено перенести открытие для публики музея киноакадемии, которое было запланировано на декабрь 2020 года. Теперь оно состоится 30 апреля 2021 года.
В киноакадемии выразили надежду, что продление срока позволит кинематографистам выпустить свои фильмы и принять участие в премии.
За всю историю "Оскара" вручение премии переносили три раза: в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968 году - из-за убийства Мартина Лютера Кинга и в 1981 году - из-за покушения на президента Рейгана.



Теги: Оскар, перенос, церемония, COVID-19
 
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